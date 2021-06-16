Лукашенко: решение о создании территориальной обороны подтвердило свою целесообразность

– Все присутствующие здесь понимают, насколько острый вопрос, который мы будем сегодня обсуждать, – вопрос обеспечения национальной безопасности. За прошедший год мы на себе ощутили, как деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение наших людей, толкали некоторых из них фактически на предательство собственного народа. Всегда необходимо давать такой отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы. И на это способна только всенародная оборона. Если мы все будем защищать свою землю. Решение, принятое 20 лет назад, о создании территориальной обороны за эти годы подтвердило свою целесообразность.
Президент признался, что его всегда волновало, правильно или нет поступили, принимая столь объемное и относительно недешевое решение:
– Сегодня мы убеждены, что поступили правильно. Это надо было делать. Объединение местных властей с населением укрепляет способность страны к противодействию внешним и внутренним угрозам.
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