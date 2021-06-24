После совещания о перспективах развития Гродненской области Александр Лукашенко пообщался с жителями Свислочи.
– Бывая в пуще, все прицеливаюсь на Свислочь, думаю: надо съездить. И на окраине страны, и район непростой. Но всегда в поле зрения держал, – отметил Глава государства.
Перспективы развития района Александр Лукашенко обрисовал такие:
– Мы хотим здесь осуществить крупные проекты по деревообработке. Откровенно говоря, я так прижимисто отношусь к использованию лесных ресурсов (это, как и земля, наше богатство), но вижу, что мы недорабатываем. У нас много леса не перерабатывается вовремя, перестаивает. И есть очень много леса на болотах, в низких местах – тоже никто не хочет заготавливать.
Среди жителей района около 20 процентов – представители польской национальности. Поэтому Президент в очередной раз коснулся темы отношений между народами на фоне политических разногласий с соседними странами:
– Я попросил руководителей: смотрите, чтобы мы ни в коем случае не обидели польское население. Люди ни в чем не виноваты.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко рассказал жителям Свислочи о перспективах развития района
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