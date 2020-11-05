Сегодня на совещании о принимаемых мерах по противодействию распространению вирусных инфекций Президент подчеркнул, что для лечения больных коронавирусом наша система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы. В период первой волны пандемии мы научились бороться с новым вирусом, не имея ни опыта, ни лекарств. Сейчас всего в достатке, в том числе квалифицированных врачей. А в помощь среднему медицинскому персоналу Президент предложил задействовать студентов медвузов, заплатив им за работу.
Александр Лукашенко также напомнил, что Беларуси еще в те времена, когда министром здравоохранения был Владимир Караник, обещали финансовую помощь из-за границы в борьбе с ковидом, однако посоветовал не надеяться на нее:
–Они нас не вылечат. Им нужны бардак, мятеж, даже не революция, а переворот. Поэтому на них рассчитывать не надо. Мы должны сами лечить своих людей. Но при этом прошу учесть, что один день лечения ковид-больных обходится (специалисты мне докладывают) от 90 до 220 рублей. Один день! Это огромные деньги. Поэтому я позвал сюда губернаторов. Это ваша первейшая обязанность – считать деньги. Лишних денег в стране нет.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко рассказал, во сколько государству обходится один день лечения больных коронавирусом
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