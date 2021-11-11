Лукашенко рассказал о зверствах польских силовиков

Во время совещания с руководством Совета Министров Глава государства, комментируя ситуацию с беженцами на западных рубежах Беларуси, рассказал о действиях польских властей и зверствах тамошних силовиков:
– За прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию больше тысячи человек. Ловят их там вплоть до границы Германии, а может, и в Германии, вывозят на границу (польско-белорусскую. – Прим. ред.) и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел, у нас граница закрыта, там невозможно вернуться. Да они не хотят. Сидят на нейтральной полосе 322 человека.
– Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было (люди все в синяках, избитые, переломанные), выбрасывают их. Выбрасывают просто на государственную границу. И что недопустимо (я не знаю, почему СМИ это каждый день не показывают) – они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов. Как пограничник вам говорю: в советские времена если только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел – там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение государственной границы, когда ты в направлении начинаешь с сопредельного государства стрелять.
Отдельно Президент высказался о моральных качествах польских пограничников:
– Вы видите, что ребенок просит воды попить,– стоят, как фашисты. Гестапо! Включают прожектора ночью, включают громкую связь и начинают травить детей. Дети спать не могут, которых они укладывают в эти несчастные палатки. Поэтому я уже о морали не говорю. Это вы видите сами.
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