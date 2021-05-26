Лукашенко рассказал, на помощь каких стран может рассчитывать Беларусь

Беларусь вправе рассчитывать на солидарность главного союзника – России, а также Китая, стран ЕАЭС и ОДКБ. Об этом сообщил Александр Лукашенко, отвечая сегодня на вопрос историка и политолога Вадима Гигина во время встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления:
– И Россия, и Китай – они молодцы, они здорово нас поддерживают, помогают. Но у каждого свой стиль: русский рубашку рванул – и пошел, китайцы – аккуратно, осторожно, без шума, без гвалта будут делать.
Глава государства напомнил о неоднократной помощи Китая во время пандемии коронавируса. Товарооборот с КНР благодаря дружеским отношениям руководителей стран демонстрирует рост более 25 процентов.
– Что касается Российской Федерации, там не без проблем. Некоторые олигархи проплачивают наших негодяев за будущие предприятия, которые потом передадут беглым. Не скажу, что у нас ухудшились отношения с россиянами, наоборот, мы сейчас пытаемся найти выход из того или иного конкретного положения, в том числе касается предприятий, которые попадают под санкции. Вы же понимаете, что они попадают под санкции, из-за нас тоже могут попасть. Ну вот как им сейчас продавать нам нефть? Частная компания побаивается. В пятницу мы должны найти с Путиным развязку, – заключил Александр Лукашенко.
Одно из первых мест в Европе Беларусь занимает по покупке природного газа у России и сама поставляет дефицитную продукцию, в числе которой электроника. Сотрудничество идет на уровне конкретных предприятий, а по глобальным союзным программам страны берут лучшее друг у друга.
– Никто там речи не ведет о сдаче суверенитета. Еще раз повторяю: сдача суверенитета – это не со мной... Если это перейдет в острую фазу, я буду с вами воевать. Это ценность непреходящая, мужики, непреходящая. Никогда нам не будет счастья, если нами кто-то будет управлять, – констатировал Глава государства.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко рассказал, на помощь каких стран может рассчитывать Беларусь
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