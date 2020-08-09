Лукашенко рассказал, кто пытается провести в стране буржуазную революцию

Об этом Президент заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов:

– Вот говорят: протестное движение, прочее. Кто протестует? Давайте начнем с запада. В Бресте у нас была целая армия, которая баки дизельным топливом, бензином заправляла, выезжали в Польшу, продавали, получали деньги... У нас есть фотографии, все дворцы построили при диктатуре, при плохом Лукашенко. Посмотрите, что вокруг Бреста творится. Это одна категория. Вторая – у нас около 60 тысяч человек из Беларуси выехали в разные места работать. Я тоже способствовал этому еще со времен Лужкова. Он меня попросил специалистов Москву строить.

Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что две тысячи студентов из Беларуси учились в Польше. Как только началась пандемия, поляки их отправили обратно:

– А границы у них закрыты, не у нас. И эти две тысячи хотят выехать из Польши, а их поляки не выпускают. Ко мне приходят руководители спецслужб, докладывают: две тысячи человек, что будем делать? Я говорю: «Кто они?». Докладывают: дети ярых оппозиционеров. Думаю, ну дети, в чем они виноваты. Запускайте. Запустили – все две тысячи там (среди протестующих. – Прим. ред.) оказались.

По словам Президента, все, кто вернулся в страну вместо трудоустройства разжигают протестные настроения. Среди них и часть индивидуальных предпринимателей:

– Им-то чего не хватает? Черкизовский рынок закрылся в Москве. Оттуда шмотки везти нельзя. Сидят, чего-то ждут.

Еще одна категория протестующих – посредники, которых государство сильно "жимануло":

– И вот этих мелких буржуйчиков, которые чего-то накопили, создалась эта масса. Они хотят перевернуть страну, – сказал Президент.