Об этом Александр Лукашенко заявил во время представления Андрея Шведа в должности Генерального прокурора. Президент подчеркнул:
– Я не призываю вас спасти государство в нарушение закона. Хотя когда осуществляется практически наглая интервенция, как я ее называю, извне, и она подогревается изнутри и руководится извне... Вы знаете, там иногда не до законов...
Президент подчеркивает, что действовать нужно в правовом поле:
– Еще раз повторяю: я не призываю вас нарушать законы, у нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее, и стабилизировать обстановку в этой стране. Поэтому действуйте по закону и помните, что вы такие же граждане, как и Президент страны. И не только у меня, но и у вас есть дети. Это вам еще жить в этой стране и в новой Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко – работникам прокуратуры: у нас достаточно законодательства, чтобы спасти страну
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