Лукашенко: люди ждут новую Конституцию

Президент рассказал, что он уже получил и ознакомился с последним прописанным вариантом Конституции, в котором учтены договоренности, достигнутые во время прошлой встречи с рабочей группой.
– Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны, – обратился к участникам встречи Глава государства.
Он напомнил, что перед членами рабочей группы была поставлена задача отработать принципиальные вопросы, касающиеся подготовки конституционных изменений:
– Главные из них – закрепление роли Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между органами государственной власти, сохранение сбалансированности государственного аппарата и другие. Но при этом ни в коем случае не разрушить ту стройную систему власти, которая существует в Беларуси.
По мнению Президента, в существующем варианте это учтено:
– К этому вопросу подошли серьезно и выработали проект Конституции. Думаю, что нам понадобится еще одно заседание рабочей группы, а потом, как и было обещано, мы внесем его на Конституционную комиссию и опубликуем для людей.
Александр Лукашенко заметил, что рабочая группа не поддержала некоторые инициативы Конституционной комиссии:
– Хочу, чтобы особо заострили внимание на этом вопросе. Это хорошо, что есть различные точки зрения. И любая конкуренция, любые точки зрения, которые имеют право быть, при столкновении способствуют выработке нормальных положений будущей Конституции. Только так, я считаю, мы выйдем на достойный проект Основного Закона, который люди уже ждут.
Президент обратил внимание участников встречи на то, что общество находится в ожидании нового проекта Основного Закона:
– Мы уже разогрели общество, и люди ждут новую Конституцию. Хотя есть, понятно, и те люди, которые предлагали, требовали перемен, а сегодня, я так понимаю, им они уже не нужны, и Конституция не нужна. Но мы не для них это делаем. А для подавляющего большинства нашего населения. Но жить по этому Основному Закону придется всем гражданам Беларуси и тем, кто приедет в Беларусь. Закон есть закон.
Группой по доработке проекта Конституции разработаны нормы, которые существенно усилили полномочия ВНСФото: БЕЛТА