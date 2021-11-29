Лукашенко проводит совещание по вопросам военной безопасности

Актуальные вопросы, связанные с национальной безопасностью нашей страны, обсуждают сегодня на совещании по вопросам военной безопасности, которое проходит с участием Главы государства в центре стратегического управления Министерства обороны. Обращаясь к присутствующим, Александр Лукашенко обратил особое внимание на то, что ситуацию в Беларуси нельзя рассматривать автономно и независимо от того, какие события разворачиваются в Черноморском бассейне и что происходит в Украине, Польше и странах Балтии:



– Мы звено в этой общей цепи. Мы еще не до конца знаем, но представляем себе замысел наших противников. Сегодня можем прямо сказать – наших врагов.



Будет дополнено.