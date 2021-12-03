Лукашенко – противникам Беларуси: мы никогда не станем Украиной

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития страны. Объясняя, чего хотят наши противники, Александр Лукашенко заметил, что есть каналы, по "которым мы разговариваем":



– Суммируя все их претензии, а уже от претензий они перешли к более жестким требованиям и ультиматумам, от нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым государством – как Украина". На что четко им было отвечено: "Мы никогда не станем Украиной!" Потому что мы белорусы, у нас собственное видение наших перспектив. Во-вторых, что творится в Украине – вы прекрасно видите.



Президент выразил мнение, что вряд ли у кого-то среди руководства Беларуси, которое сегодня собралось на совещание, или среди населения, которое хочет нормальной жизни для себя и своих детей, есть желание стать второй Украиной:



– Они (противники. – Прим. ред.) хотели в прошлом году проще это решить – срезать этот "балкон" до Смоленска. Их чаяния после распада СССР, их мечта свершилась бы в августе прошлого года: создали бы этот "санитарный кордон". А это уже не санитарная зона, это был бы блок, границы которого проходили под Смоленском. Не получилось.



Одновременно белорусский лидер задал риторический вопрос:



– Мы можем изменить свой курс и предать Россию, русский народ? Не можем. Дело не только в эмоциях. Мы не можем стать Украиной. Поэтому, чего бы нам ни стоило, мы должны выстоять. А выстоим только тогда, когда мы будем едины и монолитны. Поэтому дисциплина, исполнительность должны стать во главу угла.



Глава государства акцентирует внимание на том, что не должно быть длительных разговоров и уговоров:



– Решения приняты – исполняйте! Когда идет, извините меня, такая бойня, совещания не собираются, чтобы посоветоваться, в каком направлении будем действовать. Иногда решения надо принимать мгновенно. Кому принимать решения в стране есть, Конституцию никто не отменял, она действует, законы никто не отменял.



Именно исполнительская дисциплина должна быть главной, еще раз подчеркивает Александр Лукашенко:



– И мы элементарно выстоим и, главное, не допустим того, чтобы те проблемы, которые мы должны решать, были опущены и сброшены на наш народ, на людей. Люди хотят жить нормально, и мы должны в любой ситуации обеспечить эту нормальную жизнь. Вот основа тех проблем, фундамент, которые мы сегодня должны обсудить.