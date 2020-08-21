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  2. Лукашенко: против Беларуси действуют несколько центров сил, где осели «правительства в изгнании»

Лукашенко: против Беларуси действуют несколько центров сил, где осели «правительства в изгнании»

Об этом Глава государства заявил во время общения с трудовым коллективом агрокомбината "Дзержинский", отвечая на вопрос о "координационном совете" и законности его создания.

– Координационный совет это красивое название. За границей сегодня, по-моему, уже пять «правительств в изгнании».


Президент обратил внимание собравшихся на то, как бывший претендент на пост Главы государства Валерий Цепкало меняет свое местоположение: сначала он осел в России, но "там его предупредили", и он переехал в Украину, а затем ему пришлось переместиться в Варшаву, потому что Киев тоже не захотел ругаться с Минском:

– И он, смелый, делает заявления из Варшавы, – отметил Александр Лукашенко. – Вот это одно из "правительств".


Рассказал Глава государства и о том, как Светлане Тихановской пришлось помогать с выездом за границу, причем не без его участия:

– По ее просьбе, – уточнил он. – Она нормальная женщина, она любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел (Литвы. – Прим. ред.), спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот еще один центр. Не хочу их просто перечислять – они от Америки до Варшавы.


Глава государства напомнил, что по факту создания "координационного совета" было возбуждено уголовное дело, и оппозиционный штаб сам понимает, что их действия незаконны. Рассказал Президент и о том, что оппозиция сейчас претендует на многомиллионную поддержку от Евросоюза:

– А 53 миллиона евро без контроля государства не поступят, – добавил он.


Александр Лукашенко резюмировал:

– Я – Президент страны. Не дай бог страна вздыбится и рухнет вам не будет работы. И вы с меня спросите. И плевать бы я хотел на все эти должности, но я сижу и думаю: а что будет с вами, когда они придут и начнут все это делить. Вас заберут с потрохами. И вы меня будете проклинать всегда: "Мы тебя избрали, почему ты не защитил нас?" Вот что меня больше всего беспокоит. Тех же омоновцев, госслужащих, журналистов каждый день травят. Не хочу называть фамилию, но одному заместителю руководителя прислали СМС: к вечеру не сдашься, заберем дочку. Это будем вытравливать каленым железом. И вы можете меня осуждать или не осуждать, но пока я Президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны.

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