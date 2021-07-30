Лукашенко прокомментировал комплекс мер по обеспечению безопасности в нынешних условиях

Президент Беларуси в ходе встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки обозначил основные векторы работы власти:
– Первый – обеспечение безопасности и порядка.
Александр Лукашенко прокомментировал, что должен включать в себя комплекс мер по обеспечению безопасности в нынешних условиях. Прежде всего это усиление дисциплины на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности:
– Основные подходы заложены в Директиве № 1, а также в Декрете № 5. Возможно, настало время их актуализировать.
Следующая составляющая – мобилизация и собранность.
– Нам надо иметь отработанные механизмы реагирования на новые, неизвестные вызовы. Такие, которые предполагают умение действовать, исходя из обстановки в конкретном регионе. Действовать эффективно, без тормозящих бюрократических процедур, взаимных препон, ожиданий инструкций, циркуляров и прочих разъяснений, – подчеркнул Глава государства.
В качестве примера Президент привел работу системы правоохранительных органов, заметив, что руководители органов местной власти не имеют права не только вмешиваться в их оперативную работу, но и сами допускать правонарушений. Структуры правоохранительных органов на местах заточены на то, чтобы эффективно исполнять свои обязанности:
– Чтобы не было, откровенно говоря, местных князьков. Но если вам нужно мобилизоваться для решения проблем, у нас есть исполкомы, в каждой области помощники Президента – работайте с ними. Вы вправе пригласить сотрудника МВД, КГБ, прокуратуры на исполком, выработать общее мероприятие, и решения исполкома (не касаясь оперативных и прочих вопросов) – обязательны для исполнения и милицией, и военными, и прокурором. Если на месте нужно, грубо говоря, гидру удалить, и принятые вами решения на исполкоме – это безукоризненно, беспрекословно должно быть исполнено.
Александр Лукашенко напомнил о том, что установлены правовые рамки участия в массовых мероприятиях и общественно-политической деятельности, функционирования СМИ:
– Буквально недавно мной подписан закон, регламентирующий порядок введения чрезвычайного положения, иные аспекты защиты конституционного строя. На местах надо доходчиво разъяснить людям суть законов – через местные СМИ, работу с учащимися, в трудовых коллективах.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко прокомментировал комплекс мер по обеспечению безопасности в нынешних условиях
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