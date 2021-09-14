Лукашенко призвал творческих людей не растрачивать талант попусту

Об этом Президент заявил сегодня во время торжественной церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости.



– Если Господь вам даровал талант, не растрачивайте его попусту. Дарите его людям, – обратился к представителям творческих профессий Глава государства. – Артисты – это не только голос. Это еще и душа. Есть многие, кто имеет голос, но у них нет души. Вы подпитываетесь тем, что есть в народе, от земли. Если этого нет, если творческий человек, спортсмен куда-то сбежал – никогда он не будет ни артистом, ни спортсменом. Можно только сожалеть. Вам многое дано. Люди плачут, когда вы поете, исполняете роль, просто говорите. Люди могут стать на колени, преклониться перед вами. Они с восторгом смотрят на многих из вас. И вы это должны ценить.



В этом смысле можно провести аналогию между служением народу творческих людей и государственных деятелей, считает Александр Лукашенко:



– Мы зависимы полностью от этих людей, и мы должны чувствовать ответственность перед этими людьми, если мы настоящие. Если президенты, чиновники не пришли, чтобы карман набить и куда-то свинтить, они будут поступать так же. Если артисты настоящие, они останутся настоящими, будут помнить, что эта земля – это народ, без этого ни их, ни нас нет, если мы настоящие.