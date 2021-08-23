Лукашенко призвал страны ОДКБ выработать общую позицию по Афганистану: ибо опоздаем – и будет поздно

– Здесь очень правильно прозвучало, что нам надо выработать общую позицию. Надо отбросить всякие формальности и к саммиту в Душанбе (он запланирован на середину сентября. – Прим. ред.) подготовить эту общую позицию. Давайте будем искренними: пока эта позиция выражается в «давайте посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать», это неправильно. Мы, конечно, будем смотреть, что будет дальше: так жизнь распоряжается и складывается. Но нам надо четко понимать, что исходя из той информации, тех фактов, которые были приведены здесь, нам надо выработать эту общую позицию и не заниматься заклинаниями и призывами, ибо опоздаем и будет поздно, – подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент Беларуси напомнил, что наша страна до этого не была погружена в афганские события, как Таджикистан или Россия, и оставалась нейтральной:
– Мы никого не запрещали. В том числе и «Талибан». Мы не поддерживали в силу того, что не так были вовлечены в афганские события. Но что я постоянно вспоминаю – это выступления на заседаниях ОДКБ президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона. Он все время нам напоминал о том, что Афганистан – это опасная точка на карте, и приводил конкретные факты.
Александр Лукашенко отметил, что таджикский лидер оказался прав:
– Нам надо реагировать. Реагировать и стараться не перебирать, потому что мы не знаем, как будут развиваться события. Но на всякий случай на границе Таджикистана (читай – ОДКБ) с Афганистаном давайте признаем, что мы опоздали. Поэтому надо наверстывать упущенное.
Глава белорусского государства также поддержал позицию Владимира Путина о том, что полеты боевых самолетов США прежде всего над странами ОДКБ неприемлемы. Также Александр Лукашенко назвал неприемлемой попытку НАТО осесть в Центральной Азии.
Лукашенко принимает участие в видеосаммите лидеров стран ОДКБ по АфганистануФото: БЕЛТА
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