Лукашенко призвал детей, родителей и педагогов создавать моду на здоровый образ жизни

Об этом Президент заявил в Бобруйске на торжественном мероприятии, посвященном началу нового учебного года и Дню знаний.



Обращаясь к детям, Президент призвал их приводить родителей на спортивные площадки:



– Это окупится сторицей. Начинайте со спортивных мероприятий, которые объединяют и семью, и школу. Посмотрите, у вас и спортзал, и бассейн, и стадион. Рядом целая аллея с тренажерами. Оборудование, о котором даже самые молодые здесь присутствующие родители и педагоги в свое время могли только мечтать. Используйте эти возможности. Сделайте так, чтобы организованный здесь для родителей, детей и педагогов досуг стал, как я уже сказал, традицией. Традицией, которая, я надеюсь, будет создавать моду на здоровый образ жизни. Сегодня это очень актуально. Нам надо привить детям любовь к спорту, научить смолоду беречь свое здоровье. Ведь оно гарант их безопасного и счастливого будущего.



Глава государства поздравил всех учеников, педагогов, родителей с началом нового учебного года:



– Пусть он будет для всех успешным, интересным и запоминающимся.



Малышам, которым только предстоит открыть для себя мир школьной науки, Александр Лукашенко пожелал найти настоящего друга в своем первом учителе. Старшеклассникам – понимания важности знаний, полученных в школе, для достижения целей, к которым они стремятся. Педагогам – терпения, сил и творческого вдохновения. И всем – крепкого здоровья и отличного настроения на весь учебный год.