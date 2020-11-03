Глава государства сегодня принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана. Александр Лукашенко, в частности, поинтересовался состоянием дел на предприятиях, подчиненных этой структуре:
- Все-таки, считай, отработали три квартала. Какова ситуация там и что больше всего настораживает?
Еще одно направление, которое курирует Виктор Шейман, - развитие торгово-экономического сотрудничества с государствами на африканском континенте.
- Я вижу, что пошли подвижки по продажам техники, - сказал Александр Лукашенко. - Пусть не масштабные, но то, о чем мы договаривались, и то, что планировали, уже какой-то процесс начался. Как обстоят дела? Что влияет негативно на развитие отношений с африканскими государствами?
Президент подчеркнул необходимость сотрудничества с африканскими странами.
- Это государства, как мы говорим, дальней дуги. Государства богатые по своим природным ресурсам. Может, где-то мы что-то сможем для себя добывать. Может быть, в обмен на свои товары как-то будем работать.
Как доложил Виктор Шейман, региональные банковские организации, с которыми Беларусь сотрудничает в Африке, постепенно начинают финансировать совместные проекты.
- Это здорово. Поэтому вот эту тему рассмотрим, - отметил Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана
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