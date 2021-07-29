Президент рассмотрел кадровые вопросы и назначил:
Калача Владимира Викторовича – помощником Президента – инспектором по Минской области;
Васильева Александра Павловича – начальником учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел»;
Шастайло Александра Ивановича – начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома.
Глава государства также дал согласие на назначение:
Замостика Виктора Ивановича – председателем Ельского райисполкома;
Прановича Александра Васильевича – председателем Мядельского райисполкома;
Полякова Николая Александровича – главой администрации Центрального района г. Минска;
Петруша Дмитрия Викторовича – генеральным директором ОАО «Керамин»;
Костечко Михаила Ивановича – генеральным директором ЗАО «Белорусская нефтяная компания»;
Егорова Алексея Владимировича – ректором учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»;
Романюка Николая Николаевича – ректором учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»;
Унсовича Александра Николаевича – ректором учреждения образования «Барановичский государственный университет»;
Драгуна Кирилла Леонидовича – генеральным консулом Республики Беларусь в г. Мюнхене (Германия);
Варанкова Руслана Николаевича – генеральным консулом Республики Беларусь в г. Нью-Йорке (США);
Резенкова Дмитрия Юрьевича – членом Гродненского облисполкома;
Богдановича Дмитрия Михайловича – генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству;
Мелещеню Алексея Викторовича – генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию;
Федоренко Евгения Петровича – начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки центра планирования применения и подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ Объединенного штаба ОДКБ.
Фото: БЕЛТА
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Президент принял ряд кадровых решений
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