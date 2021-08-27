Лукашенко примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК

Президент сегодня прибыл с рабочей поездкой в Гомельскую область. Здесь Глава государства посетит Петриковский горно-обогатительный комплекс, где ему доложат о реализации самого масштабного инвестиционного проекта ОАО «Беларуськалий» по строительству нового объекта. Затем Александр Лукашенко примет участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК.
К реализации данного проекта «Беларуськалий» приступил в 2012 году, строительно-монтажные работы начались в марте 2013-го. Ориентировочный объем инвестиционных вложений составляет 1,5 миллиарда долларов. Планируется, что новый горно-обогатительный комплекс будет выпускать 1,5 млн тонн калийных удобрений в год.
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