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Лукашенко приехал на женский форум в "Минск-Арене"

Александр Лукашенко приехал на женский форум в "Минск-Арену". Обращаясь к его участницам, заметил:

– Первое и самое главное, почему я появился здесь, – я очень ценю то, что происходит сейчас в этом зале. Вы даже не представляете, какую яркую страницу в истории новой Беларуси вы вписали этим действом, собравшись со всех уголков нашей Родины. Вы пишете нашу историю. И хорошо, что эта яркая, красивая, принципиальная, не продажная, настоящая страница будет прописана.

/будет дополнено/

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