На ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны. Президент заявил об этом на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Глава государства уточнил:
– Прежде всего это касается государственной службы, руководящих должностей в бюджетной сфере и на госпредприятиях, педагогов, а также лиц, которые в силу публичности влияют на общественное мнение. Недопустима ситуация, при которой кто-то получает из бюджета зарплату, пользуется льготами, социальным пакетом и при этом поливает грязью свою страну. Это еще и аморально.
Александр Лукашенко подчеркнул:
– Главное – не потерять тех, кто не дрогнул и в острый период открыто выступил в защиту государства. В первую очередь для таких людей кадровый резерв в райисполкомах должен стать настоящим социальным и профессиональным лифтом. Мы их видим. Это нетрудно: соцсети показали суть каждого. Поэтому надо активней работать с общественными организациями. Не надо их там плодить тысячами и хвастаться, что у нас в комсомоле или других общественных организациях тысячи. Пусть будет там несколько сотен, но настоящих бойцов, на которых мы можем опереться.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1912
Лукашенко: предателям во власти не место
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter