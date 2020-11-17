Об этом Президент заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам внешней политики. Александр Лукашенко предложил участникам совещания обсудить ряд вопросов. При этом Глава государства подчеркнул:
– Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения (прямо скажу – с теми, кто нас уважает), искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры оказались не готовы к работе на таких условиях.
Речь идет о ряде западных государств, с которыми мы последние годы поступательно и настойчиво выстраивали взаимовыгодные контакты, и особенно о наших ближайших соседях – Польше и Литве, уточнил Александр Лукашенко:
– К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого. Против нас снова вводят санкции.
В связи с этим Президент поинтересовался у соответствующих должностных лиц, какие шаги нами предприняты в ответ:
– Какие планы в отношении Польши и Прибалтики? Как мы планируем задействовать потенциал международных организаций для защиты своих интересов? Ведь эти структуры призваны защищать мир и безопасность, а не быть ареной противостояния государств.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1969
Лукашенко: позиция Польши и Литвы по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter