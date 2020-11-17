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  2. Лукашенко: позиция Польши и Литвы по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого

Лукашенко: позиция Польши и Литвы по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого

Об этом Президент заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам внешней политики. Александр Лукашенко предложил участникам совещания обсудить ряд вопросов. При этом Глава государства подчеркнул:
 

– Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения (прямо скажу – с теми, кто нас уважает), искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры оказались не готовы к работе на таких условиях.
 
Речь идет о ряде западных государств, с которыми мы последние годы поступательно и настойчиво выстраивали взаимовыгодные контакты, и особенно о наших ближайших соседях – Польше и Литве, уточнил Александр Лукашенко:
 
– К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого. Против нас снова вводят санкции.
 
В связи с этим Президент поинтересовался у соответствующих должностных лиц, какие шаги нами предприняты в ответ:
 
– Какие планы в отношении Польши и Прибалтики? Как мы планируем задействовать потенциал международных организаций для защиты своих интересов? Ведь эти структуры призваны защищать мир и безопасность, а не быть ареной противостояния государств.

Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: позиция Польши и Литвы по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого
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