Лукашенко поздравил военнослужащих сил специальных операций с Днем десантников

Архивное фото

– говорится в поздравлении.Глава государства отметил, что военнослужащие сил специальных операций сегодня с честью продолжают славные традиции предшественников, постоянно совершенствуя боевое мастерство.– подчеркнул Президент.Александр Лукашенко выразил убеждение, что и впредь белорусские военнослужащие будут высоко держать знамена прославленных подразделений десантных войск и сил специальных операций, всегда твердо стоять на защите национальных интересов, безопасности и мирной жизни страны.Особую благодарность белорусский лидер выразил ветеранам-десантникам за патриотизм, активную жизненную позицию и участие в воспитании подрастающего поколения.