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Лукашенко поздравил работников крупнейшего в Европе переработчика доломитового сырья с 90-летием предприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО "Доломит" с 90-летием со дня образования открытого акционерного общества. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


"Сегодня это одно из самых современных и востребованных производств продукции для строительного, металлургического, химического и сельскохозяйственного комплексов Беларуси", – констатировал Глава государства.

Белорусский лидер отметил, что долгая и славная история предприятия началась в поселке Руба на Витебщине в 1931 году с пуском первой шахтной печи. Коллектив трудился с огромным энтузиазмом. Всего за десятилетие предприятие смогло увеличить производственные мощности в десятки раз.

"Несмотря на то что после Великой Отечественной войны поколению победителей многое пришлось начинать заново, специалисты завода не растеряли своей высокой квалификации, довольно быстро превратив родное предприятие в крупнейшее в Европе по переработке доломитового сырья", – напомнил Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что и нынешний коллектив, сохраняя лучшие традиции, продолжит внедрять передовые технологии, совершенствовать производственные процессы, расширять и поддерживать социальную инфраструктуру родного поселка.

Президент пожелал работникам и ветеранам ОАО "Доломит" здоровья, счастья и благополучия. "Пусть вашим созидательным начинаниям всегда сопутствует успех", – добавил белорусский лидер.

Фото: БЕЛТА
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