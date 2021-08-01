Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по легкой атлетике Максима Недосекова с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
- Ты первым из белорусских мастеров прыжков в высоту сумел взойти на олимпийский пьедестал, открыв новую страницу в истории отечественной легкой атлетики. Как настоящий спортсмен и патриот, ты убедительно доказал, что нужно верить в себя и до конца бороться за честь своего флага - и успех обязательно придет, - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал спортсмену, его близким и всем, кто помогает ему покорять олимпийские высоты, крепкого здоровья, удачи и новых ярких побед.
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Лукашенко поздравил Максима Недосекова с завоеванием бронзовой медали в Токио
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