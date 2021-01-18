Лукашенко поздравил коллектив издательства «Беларусь» с 100-летним юбилеем предприятия

, – говорится в поздравлении.Александр Лукашенко отметил, что сегодня коллектив издательства с гордостью выполняет важную миссию – создает летопись независимой Беларуси, несет людям свет высокой духовности, приобщает их к богатому историко-культурному наследию, учит любить и ценить Родину., – подчеркнул Глава государства.