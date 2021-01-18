Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив издательства «Беларусь» с 100-летним юбилеем предприятия, сообщили sb.by в пресс-службе Главы государства.
– Его история неразрывно связана с судьбой нашей страны, становлением белорусской государственности, трудовыми и ратными подвигами народа, развитием национальной культуры и книгопечатания, – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что сегодня коллектив издательства с гордостью выполняет важную миссию – создает летопись независимой Беларуси, несет людям свет высокой духовности, приобщает их к богатому историко-культурному наследию, учит любить и ценить Родину.
– Убежден, ваши дальнейшие творческие свершения станут ярким примером плодотворного труда на благо счастливого будущего нашего любимого Отечества, – подчеркнул Глава государства.
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Лукашенко поздравил коллектив издательства «Беларусь» с 100-летним юбилеем предприятия
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