Лукашенко потребовал не допустить падения в промышленности и жестко предупредил сдающих Западу информацию шпионов

Об этом заявил Президент Беларуси, принимая с докладом министра промышленности Петра Пархомчика и заместителя Премьер-министра Юрия Назарова. От приглашенных Глава государства потребовал объективной оценки работы Министерства промышленности:
– За текущий период и что мы будем видеть по окончании этого года с учетом тех бандитских действий в отношении Беларуси со стороны западных отдельных наших партнеров. Меня интересует не только производство, естественно, экспорт (это валюта), но прежде всего финансы. Чем дышат промышленные предприятия, которые входят в сферу вашей деятельности?
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Петр Пархомчик совершил ряд командировок. Президент поинтересовался результатами:
– Вы побывали в нескольких странах, на выставках, провели переговоры. Какова у нас здесь ситуация, особенно на африканском рынке, который мы начали осваивать давно?
Президент напомнил о недавней договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным относительно совместного развития микроэлектроники:
– Какова здесь у нас ситуация? Слава богу, мы сохранили эти предприятия, но, естественно, нам следует в этом отношении более интенсивно развиваться, добавлять. Для того, чтобы выйти на конкурентный уровень с теми, кто сегодня в мире музыку заказывает.
Также Глава государства поинтересовался в целом условиями работы белорусских предприятий на российском рынке:
– Какие проблемы у нас в России по муниципальным закупкам, по закупкам для госнужд? Есть ли проблемы еще у нас, которые надо решать в промышленности? Ну и как ведут себя российские коллеги после наших договоренностей и на уровне Президента, и на уровне Правительства?
Президент подвел черту:
– Мы просто не имеем права падать! Надо удержаться на этом уровне – чего бы нам это ни стоило.
При этом Александр Лукашенко попросил обратить самое пристальное внимание на еще одну проблему:
– Я знаю, вы в Правительстве приняли ряд решений по минимизации воздействия на нашу экономику санкций Запада. Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев там несколько еще кое-где осталось и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию. Нескольких мы выявили, сядут и надолго, это я прямо говорю. Но тем не менее мы их должны видеть. Единицы, но еще остались. И это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. На это обратите особое внимание директоров, и сами смотрите за этими процессами.
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