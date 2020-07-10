Лукашенко посещает ЗАО «Атлант»

Президент сегодня посещает ЗАО «Атлант», где ознакомится с деятельностью предприятия, в частности с производством холодильников, а также организацией работы производственных цехов.

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Также Александру Лукашенко доложат о реализации международного производственного трудового проекта «Атлант– 2020».

Планируется, что Глава государства пообщается с представителями трудового коллектива, а также бойцами студенческих отрядов.

По итогам января – мая 2020 года в структуре выручки ЗАО «Атлант» 70% занимают продажи бытовой техники. Доля холодильников и морозильников

составляет 58,7%, стиральных машин – 11,2%. Более 70% продукции идет на экспорт.

В связи с увеличением спроса на продукцию ЗАО «Атлант» в летний период значительно возрастают и задачи по производству бытовой техники.



Соответственно, возникает необходимость в значительном увеличении количества рабочего персонала в цехах основного производства. Для этого предприятие уже не первый год привлекает студенческие отряды. В частности, в мае и июне этого года на Минском заводе холодильников ЗАО «Атлант» отработали пять студенческих отрядов общей численностью 87 человек. В июле и августе с учетом пикового роста продукции идет работа по привлечению в основное производство более 800 бойцов студотрядов – не только из Минска, но и из других городов.