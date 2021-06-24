Глава государства сегодня совершает рабочую поездку в Свислочский район. В программе рабочей поездки – посещение молочно-товарной фермы «Бортники»
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ханчицы-Неман», где Президент ознакомится с технологией производства молока. Александру Лукашенко доложат о социально-экономическом развитии района и области, финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития СХУП.
Планируется, что Президент посетит транспортно-логистический центр ООО «Сильва Лоджистик БиУай», ориентированный на обслуживание железнодорожных грузопотоков, а также проведет совещание о перспективах развития Гродненской области.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко посещает Свислочский район
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