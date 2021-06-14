Президент сегодня совершает рабочую поездку в Витебскую область.
Первым пунктом программы стало посещение одного из самых закрытых объектов Государственного военно-промышленного комитета − производственно-технического кластера "Устье" в Оршанском районе. Как рассказал журналистам председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус, на данном объекте собраны компетенции по различным видам вооружения:
− В частности, здесь мы занимаемся разработкой, изготовлением и тестированием различных средств поражения. Акценты сделаны на авиационные управляемые ракеты разных типов и классов. Здесь находится производственный участок по ремонту и модернизации противотанковых управляемых ракет, производственный участок по сборке патронов разных калибров. А также уникальная лаборатория, единственная в Беларуси, которая занимается тестированием и проверкой всех типов порохов и патронов, которые сегодня нами производятся.
По словам Дмитрия Пантуса, производство стрелкового оружия − это одно из новых направлений для Госкомвоенпрома.
− За последние полтора года нами разработан целый ряд новинок и модификаций стрелкового оружия − и пистолеты, и автоматы. Ряд таких изделий уже находится на вооружении белорусской армии. Другие новейшие образцы проходят испытания. До конца этого года планируется, что еще две разработки поставим на вооружение.
Дмитрий Пантус сообщил, что сегодня есть стабильные контракты на экспорт данных видов вооружения.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко посетил производственно-технический кластер "Устье" в Оршанском районе
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