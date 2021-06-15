Лукашенко посещает Оршанскую фабрику художественных изделий

Президент сегодня в ходе рабочей поездки в Витебскую область приехал на Оршанскую фабрику художественных изделий. Это одно из старейших предприятий не только в регионе, но и в стране. Здесь выпускают столовое и постельное белье, верхнюю одежду, медицинские маски, изделия народных промыслов и ремесел. В общем, продукция нужная и востребованная. И когда-то фабрика гремела на весь Союз. Однако сегодня положение дел здесь могло бы быть гораздо лучше. К примеру, за прошлый год чистая прибыль составила всего тысячу рублей. При этом предприятие накопило финансовых обязательств на 700 тысяч рублей.



Обувной холдинг "Белвест" планирует реализовать инвестиционный проект по развитию предприятия. Он предусматривает выкуп фабрики за одну базовую величину. Взамен обещают инвестировать в новое производство до конца 2025 года не менее полумиллиона рублей, погасить все финансовые обязательства, создать не менее 100 новых рабочих мест, переобучить имеющийся персонал обувным профессиям. Запуск первой производственной линии планируется в течение шести месяцев с момента принятия решения о продаже.

