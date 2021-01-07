Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Воздвижения Креста Господня

Глава государства прибыл на рождественское богослужение в Крестовоздвиженскую церковь. По традиции зажег свечу.





Храм расположен в Минске, построен в 2020 году и граничит с мемориальным комплексом «Масюковщинский лагерь смерти». Комплекс является местом поминания о захоронении более 80 тысяч военнопленных и мирных советских граждан, замученных в нацистском концлагере в годы Великой Отечественной войны.









- Это светлый, добрый праздник. Все мы ждем от него не только добра, но и чудес. Особенность таких, моих любимых, праздников заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем, - обратился Александр Лукашенко к прихожанам.







Глава государства передал в дар храму воздвижения Креста Господня икону Божией Матери «Взыскание погибших», создание образа которой относится к XVII веку. Икона размером 35x45 сантиметров была изготовлена в мастерской Свято-Елисаветинского монастыря, при ее изготовлении использовались в том числе сусальное золото и жемчуг. В ответ Президенту подарили бронзовый сувенирный колокол, по нижнему краю которого снаружи имеется надпись: «Господи сохрани возлюбивших благолепие дома твоего». Кроме того, в дар Александру Лукашенко преподнесли изготовленный из полированной бронзы макет храма, а также книгу Николая Гаврилова «…И отрет Бог всякую слезу», которая повествует о судьбе солдат и офицеров Красной армии, попавших в плен в первые дни войны.

