Такое поручение Глава государства дал сегодня во время посещения молочно-товарной фермы "Бортники" в Свислочском районе.
Внимание Президента обратили на высокую маржинальность производства рапсового масла. Однако заметили, что в этой сфере есть некоторые проблемные моменты, касающиеся ценовой политики.
– Надо отрегулировать в целом вопросы по ценам и запретить вывоз семен рапса, – подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, вывозить из страны сырье, из которого получается хорошая продукция, и не переработать рапс по полному циклу на собственных предприятиях – это преступление.
Президент также отметил, что государство теряет большие деньги на недобросовестном посредничестве в данной сфере.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко поручил запретить вывоз семян рапса из страны
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