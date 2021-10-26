Лукашенко поручил в будущем году определиться, где надо построить новые медицинские учреждения

Об этом Глава государства заявил сегодня, посещая Лидскую районную больницу. Главный врач клиники Вадим Трубчик доложил Президенту, что сегодня на ее базе функционирует 11 межрайонных стационарных отделений. Общий фонд составляет 1052 койки, из них 862 –в самой Лиде. Сейчас на перепрофилированных койках находятся 345 ковидных пациентов. Всего в наличии имеется 26 аппаратов искусственной вентиляции легких, из них задействовано меньше половины. Кислородную поддержку получают 149 пациентов.
Глава государства подробно интересовался всеми аспектами работы учреждения – от наличия лекарств до питания пациентов и кадровых вопросов. Вадим Трубчик заверил, что никаких проблем в работе больницы нет. Однако в диалог вступил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он отметил, что на территории больницы проектируется новый корпус, который должен объединить малые корпуса и стать опорной клиникой. Ответ Александра Лукашенко был таким:
– Нам надо определиться, где построить эти стены. Стены – не проблема, главное – это оснастить. Это огромные деньги. Поэтому нам надо определиться, где просто нельзя не построить.
По словам Александра Лукашенко, это прежде всего крупные города и 11 межрегиональных центров:
– Желательно, чтобы вы в будущем году положили мне на стол эти расчеты.
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