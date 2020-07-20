Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.4
EUR: 2.73
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко поручил Нацбанку найти альтернативные возможности привлечения ресурсов

Лукашенко поручил Нацбанку найти альтернативные возможности привлечения ресурсов

Важнейшая задача Нацбанка – найти альтернативные возможности привлечения ресурсов, заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с членами Правления Национального банка в рамках принятия кадровых решений. 


– Важнейшая задача Нацбанка  – найти альтернативные возможности привлечь ресурсы (желательно внешние и, как я говорил, длинные) для диверсификации базы банков. И такие же задачи (ключевые показатели эффективности) надо ставить всем руководителям банков и строго спрашивать за выполняемую работу. Это прежде всего касается помощника Президента.
 
Глава государства отметил, что приоритетом следующей пятилетки объявлены новые инвестиции. 

– Подумайте, как восполнить недостаток длинных и дешевых денег для кредитования инвестпроектов. Особенно со сроком окупаемости 7–10 лет, как, например, в машиностроении или нефтехимии. Вы видите, что некоторые страны, в том числе и россияне, ограничили внешние лимиты для белорусских банков. 
 
Александр Лукашенко подчеркнул, что Национальный банк должен работать по такому же принципу, как и Правительство:
 
– У вас должно быть, как в Правительстве, где каждый отвечает персонально, что продал на экспорт и сколько валютной выручки принес в страну. Каждый банкир должен персонально отвечать, какие он деньги привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях. Сидя в конторе Нацбанка, это не сделаешь. У вас должны быть обширные контакты. И не только с россиянами, но и в Европе, Америке, Китае, других местах. Для того, чтобы привлечь денежные ресурсы.  

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
Белорусские аграрии убрали более половины площадей озимого рапса на зерно
«Белавиа» выполнит рейс в Ташкент
АПК Минщины существенно наращивает объемы основной продукции животноводства
Лукашенко назначил новых послов в США, Австрии, Великобритании, Нидерландах и Казахстане
Российские сенаторы намерены принять участие в наблюдении за выборами президента Беларуси
«Дело Белгазпромбанка» не повлияет на страновой рейтинг Беларуси в части борьбы с отмыванием денег
Олег Портник, директор УКСП «Совхоз «Доброволец»: надо не митинговать, а работать
Начались продажи купеобразного кроссовера Volkswagen на базе Tiguan
Президент о либерализации финансового рынка: послабления – это не вседозволенность
Лукашенко: банки должны стать локомотивом инноваций
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Три грации
На Гомельщину прибыл молодежный республиканский поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне»
Лукашенко поручил Нацбанку найти альтернативные возможности привлечения ресурсов
В США при стрельбе на набережной ранения получили 12 человек
Президент назначил нового заместителя Председателя и членов Правления Национального банка
Президент: банковская система должна служить белорусскому народу
Миссия СНГ приедет на выборы в Беларусь
Максимальный балл на ЦТ по истории Беларуси набрали 19 абитуриентов
Погода на вторник: кратковременные осадки и от 10 до 28 тепла
"Пропавшую без вести" белорусскую мошенницу, выманившую более $200 тыс., нашли в России
Тонущего ребенка спасли на Цнянском водохранилище
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Кристина скоро вернется. Часть вторая
Под Молодечно Opel сбил семилетнюю девочку на велосипеде
Умер автор песни "Ой, рябина кудрявая" Евгений Родыгин
В БГУ разрабатывают биоразлагаемые каркасы для восстановления костей
В воскресенье на Гомельщине утонули двое мужчин
В Минске легковой автомобиль протаранил четыре машины и опрокинулся. У женщины-водителя – 0,75 промилле
Кинотеатры открываются после полугодового перерыва в Китае
Стало известно место боя Нурмагомедова и Гэтжи
Когда кто-то выказывает недовольство, я спрашиваю: а что вы сами сделали прежде, чем критиковать? – Александра Гайдук
Двое нидерландских военных погибли при крушении вертолета в Карибском море
На Гомельщине прошли суды над «скрытыми» перевозчиками: теперь они работают честно
мнение
Татьяна БИЗЮК
Разглядеть на экзамене талант
Назван простой продукт, помогающий похудеть
Завершился чемпионат Испании по футболу
Китайский кроссовер оснастили огромным дисплеем медиасистемы, как у Tesla
Женщину зажало в машине после аварии в Минской области
Почему таксисты стали чаще попадать в аварии
Виктор Камоцкий: проблемы белорусского спорта не из-за приглашенных спортсменов
Что собой представляют антивирусные меры в белорусских здравницах
Преподаватель БНТУ стал победителем международного фестиваля плакатов
Переговоры по согласованию бюджета на саммите ЕС продолжаются
Пять историй о шахматах
Валерий Малашко: всего нужно добиваться своим трудом
Молодые мамы, прошедшие через ЭКО, создали свой проект, чтобы помогать другим
ФОТОФАКТ: оптическая иллюзия с зебрами озадачила интернет-пользователей
Авторы
СКАНИРУЙТЕ