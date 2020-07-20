Важнейшая задача Нацбанка – найти альтернативные возможности привлечения ресурсов, заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с членами Правления Национального банка в рамках принятия кадровых решений.
– Важнейшая задача Нацбанка – найти альтернативные возможности привлечь ресурсы (желательно внешние и, как я говорил, длинные) для диверсификации базы банков. И такие же задачи (ключевые показатели эффективности) надо ставить всем руководителям банков и строго спрашивать за выполняемую работу. Это прежде всего касается помощника Президента.
Глава государства отметил, что приоритетом следующей пятилетки объявлены новые инвестиции.
– Подумайте, как восполнить недостаток длинных и дешевых денег для кредитования инвестпроектов. Особенно со сроком окупаемости 7–10 лет, как, например, в машиностроении или нефтехимии. Вы видите, что некоторые страны, в том числе и россияне, ограничили внешние лимиты для белорусских банков.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Национальный банк должен работать по такому же принципу, как и Правительство:
– У вас должно быть, как в Правительстве, где каждый отвечает персонально, что продал на экспорт и сколько валютной выручки принес в страну. Каждый банкир должен персонально отвечать, какие он деньги привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях. Сидя в конторе Нацбанка, это не сделаешь. У вас должны быть обширные контакты. И не только с россиянами, но и в Европе, Америке, Китае, других местах. Для того, чтобы привлечь денежные ресурсы.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко поручил Нацбанку найти альтернативные возможности привлечения ресурсов
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