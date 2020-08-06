Лукашенко поручил Генпрокуратуре дать оценку законности альтернативному подсчету голосов

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании:

– Еще одна тема – это некий альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. Естественно, в судах, если такие обращения туда поступят.

Президент подчеркнул:

– Всем, кто будет голосовать, мы должны дать возможность сделать это спокойно, празднично, если хотите, не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека. Я очень внимательно мониторю ситуацию по голосованию (досрочному. – Прим. ред). Достойно, красиво, идут люди, никому не мешают… Мы же не по почте голосуем, как в некоторых государствах. На пеньках в гаражах и на улицах тоже не голосуем. У нас избирательные участки, все идут туда. И мы должны обеспечить этот процесс.

При этом Глава государства предупредил:

– Некоторые продолжают людей звать на майдан 9–10 (августа. – Прим. ред). Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем, и не допустим.

Фото: БЕЛТА

