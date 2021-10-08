Лукашенко поручил Белкоопсоюзу активнее заниматься экспортом

Президент сегодня на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ призвал потребкооперацию активнее заниматься экспортом:
– Валерий Николаевич Иванов мне как достижение преподносит 50 миллионов долларов ежегодного экспорта Белкоопсоюза. Якобы до 20 процентов продуктов заготовки в дальнейшем продаются за валюту. Наверное, для вашей системы, где вообще раньше экспортом не занимались, это успех. Только не забывайте, что общестрановой сельхозэкспорт в этом году составит 6 миллиардов долларов. Так что вы даже до одного процента не дотягиваете. Вот и подумайте, есть вам куда стремиться или нет. При этом вы почти не экспортируете готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. А основным рынком остаются регионы России. Почти нет торговли со странами СНГ, мизерный экспорт в Китай.
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