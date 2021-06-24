Лукашенко: политические разногласия с соседними государствами не должны переходить на отношения между народами



– Вы видите, какие у нас отношения с литовцами и поляками. Ни в коем случае это не должно перейти на бизнесменов и народ. Литовцы, поляки, украинцы не виноваты в том, что происходит. Мы не должны столкнуть интересы, допустим, польского населения (актуально для Гродно и Бреста) в Беларуси с поляками, которые живут по ту (сторону .– Прим. ред.) границы. В чем они виноваты? Это нормальные люди. Они нормально к нам относятся. Я думаю, они отстроят и этих руководителей своих. Они их скоро приведут в чувства.





Глава государства убежден:





– Людям не нужна драка. Людям не нужна война. И нам тем более. Поэтому смотрите, чтобы у нас не было этих трений на межнациональной почве: «Ты поляк, значит, ты вредитель». Это наши поляки, это наши люди. Поэтому мы к ним должны относиться по-человечески. Как всегда. У нас вообще никогда не было этой проблемы.





