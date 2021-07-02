Лукашенко поименно перечислил планировавших переворот террористов

Как рассказал Александр Лукашенко, создан телеграм-ресурс «Отряд самообороны Беларуси» с 2,5 тыс. подписчиков:





– Не скажу, что все готовы взяться за оружие. Но это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата – гражданин Германии Д. Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор – гражданин Российской Федерации Дудников. Что попытались сделать буквально в последние дни? Начали с того, что попытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, – Н. Матвеева. Перехвачена группой «Альфа», арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними.



Как пояснил Президент, целью преступников было ночью поджечь колонну автомобилей и выложить видео в интернете, чтобы продемонстрировать свою борьбу с «режимом».



Задержали Матвееву 8 июня – покушение не удалось.



– Следующее, более серьезное мероприятие, которое было затеяно совсем недавно, 27–28 июня 2021 года: покушение на подрыв узла связи Военно-морского флота России «Вилейка» (радиостанция «Антей).



Александр Лукашенко напомнил о недавнем разговоре с Владимиром Путиным. Тогда об этом не сообщали, потому что операция еще не была закончена, но президенты серьезно обсудили и эту проблему:



– Результат этого обсуждения вы поймете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы. У меня потом могут спросить, если я дальше не продолжу: а фамилии? Пожалуйста. Гулевич, Ашурок, Глотов, Господарев, другие при попытке бегства в Украину и Литву все были пойманы. Все до единого. Молодцы ребята из группы «Альфа» и другие, которые их задержали.



И вновь аплодисменты прервали слова Главы государства.

