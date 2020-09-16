Об этом Президент заявил во время встречи с политическим активом страны сегодня во Дворце Независимости.
По мнению Главы государства, есть смысл отработать с обществом давно назревающие вопросы реформирования местного самоуправления:
– Пришла пора их рассмотреть. Как минимум эти органы должны активней участвовать в решении возникающих вопросов и проблем на местах и проявить инициативу. И только когда мы изучим предложения от общественности, разберемся с партийным законодательством, всей партийной системой, доработаем избирательное законодательство, тогда мы все эти моменты будем «сшивать» с конституционной реформой. Но не наоборот.
Среди задач, которые предстоит решать, Президент назвал и организацию эффективной системы идеологической работы в стране. Соответствующих предложений Александр Лукашенко ожидает от Администрации Президента в ближайшее время.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко ожидает от органов местного самоуправления более активного участия в решении вопросов и проблем на местах
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