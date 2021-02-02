Президент рекомендует беглым «оппозиционерам» не слишком напрягаться по поводу проведения в Беларуси VI Всебелорусского народного собрания. На совещании по вопросам подготовки и проведения форума Глава государства отметил:
– Тут некоторые, прежде всего беглые и прочие так называемые оппозиционеры, плачут и рыдают, что вот они не попали (если не попадут) на Всебелорусское народное собрание – значит, нелегитимное. Мы избирали людей, которые живут в нашей стране. А беглых будут избирать в Польше, Литве, кто-то, может быть, в Украине, кто-то, может быть, в России, хоть немного. Но у нас нет такого, чтобы мы за рубежом кого-то избирали. Мы только гостей приглашаем. Поэтому беглые пусть успокоятся – и прочие, кто рядом с ними.
Александр Лукашенко акцентировал внимание еще на одном противоречивом обстоятельстве, созданном самими же беглыми:
– Они объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Но если вы его бойкотируете, чего вы рыдаете? Вы объявили бойкот – бойкотируйте. Более того, спустя некоторое время после объявления бойкота они решили провести «форум замежжа». Проводите. Никто же не мешает. Собирайтесь в Польше, Литве и проводите.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
496
Лукашенко ответил беглым "оппозиционерам", обидевшимся на неучастие в ВНС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: