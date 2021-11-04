Лукашенко: отношения Беларуси и России выдержали проверку на прочность

Об этом Президент заявил сегодня на заседании Высшего государственного Совета Союзного государства. Белорусский лидер отметил, что серьезной проверкой на прочность для отношений между нашими странами стало беспрецедентное внешнее давление. Александр Лукашенко подчеркнул:



– Можно с уверенностью констатировать, что мы эту проверку выдержали. Более того, мы становимся все сильнее и сильнее.



В подтверждение Глава государства привел данные экономической статистики:



– За девять месяцев текущего года объем союзного товарооборота вырос более чем на треть и достиг 28 миллиардов долларов.