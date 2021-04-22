Лукашенко отметил "большую человеческую нотку" в послании Путина Федеральному собранию



"Во-первых, хочу поздравить вас с окончанием очередного президентского, очень тяжелого, острого, я бы сказал, периода. А ежегодное послание Президента – это всегда большой труд. Это работа очень многих людей. Но все равно нагрузка ложится на Президента. Ему определять, каким должно быть послание. Мы заметили большую человеческую нотку этого послания. Абсолютно согласен с теми выводами, которые были сделаны. Особенно поддерживаю тот крен, который был вами взят в этом послании – именно человек", – сказал Глава государства.



Александр Лукашенко обратил внимание, что страны сталкиваются с похожими проблемами в вопросе демографии, поэтому важно принимать меры для повышения рождаемости, поддержки многодетных семей. "Мы имеем примерно ту же поддержку, обеспечиваем поддержку людям, многодетным особенно. Это приоритет нашей страны. Поэтому у нас это воспринято с одобрением", – отметил белорусский лидер.

