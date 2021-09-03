Лукашенко открыл детско-юношеский футбольный центр ФК «Динамо-Минск»

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В структуре ФК «Динамо-Минск» отсутствовала собственная домашняя арена для подготовки кадров и тренировки спортсменов. В 2008 году в собственность клуба перешел стадион «Дарида», который был построен в 2000 году и на момент приобретения представлял собой одно устаревшее поле с трибунами на 4,5 тыс. зрителей.В июне 2021 года завершено строительство объекта, на территории которого функционируют 3 поля с искусственным покрытием и наружным освещением, трибуны на 5200 зрительских мест, точки общественного питания, кабинет для оказания медицинской помощи, зал для пресс-конференций, комната допинг-контроля. Здесь также есть административно-бытовой блок, включающий в себя 13 гостиничных номеров на 28 человек для постоянного проживания и обучения талантливых детей из регионов Беларуси, 2 оборудованных учебных класса, тренажерный зал, комнаты воспитателя и приема пищи.На созданном объекте разместилась специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Академия футбола футбольного клуба «Динамо-Минск», созданная в 2015 году. В Академии занимаются 370 детей в возрасте от 5 до 18 лет в 26 группах, в том числе созданы 2 группы для учебно-тренировочного процесса девушек. Подобран высококвалифицированный тренерско-преподавательский состав, 21 человек имеет лицензии UEFA.В прошлом году на развитие детско-юношеского спорта футбольным клубом направлено 2,5 млн рублей, за 7 месяцев 2021-го – 840 тысяч рублей.