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Лукашенко: Орша должна начинать использовать больше собственных ресурсов для развития района

Орша должна начинать использовать больше собственных ресурсов для развития района. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Оршу, пишет БЕЛТА.


"Хвастаться пока нечем. Вы пока живете за счет государства, - сказал Александр Лукашенко. - Вы не думайте, что мы Оршу будем нести на плечах и следующую пятилетку. Здесь уже вам надо будет вертеться на всю катушку".

В Орше губернатор Витебской области Николай Шерстнев рассказал Президенту, что в целом ситуация в регионе не меняется, область работает стабильно, социально-экономическая обстановка не напряженная. Александр Лукашенко поинтересовался, как развиваются сферы строительства, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и связи, нефтепереработка и каким будет к концу года валовой региональный продукт. Ожидается, что этот показатель по итогам годам не доберет 1-2%.

Главе государства также рассказали о строительстве в регионе новых сельскохозяйственных производств. Александр Лукашенко подчеркнул, что вопросы, каким образом строить ту или иную ферму, должны решаться на местах. "Зачем на уровень Президента тянуть это? - спросил он. - Вы же хотите полномочия передать сверху вниз. Вот и забирайте их. Почему Президент должен решать: будет сам колхоз это строить со своими людьми или ПМК".

Будет дополнено

Фото: БЕЛТА
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