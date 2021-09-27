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Лукашенко обсудит с руководством силового блока ситуацию на границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня обсудит с руководством силового блока ситуацию на Государственной границе Республики Беларусь, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".


Как уточняет БЕЛТА, вопрос о ситуации на границе Беларуси поднимался и в ходе недавней встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке. Глава внешнеполитического ведомства подробно прокомментировал звучащие со стороны ряда стран в адрес нашей республики ложные обвинения в провоцировании рисков, в том числе в области миграции, рассказал о действительной обстановке на западной границе Беларуси и тесном взаимодействии белорусской стороны с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Фото: БЕЛТА
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