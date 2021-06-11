Лукашенко обсудил с Шейманом развитие Оршанского района и состояние дел на предприятиях региона

В центре внимания были вопросы, которые курирует Управление делами Президента. Ранее по поручению Главы государства Виктор Шейман изучал состояние дел в Оршанском районе и на предприятиях региона. Александр Лукашенко поинтересовался мнением управляющего делами о нынешней ситуации на этом направлении.
– Все-таки это пилотный проект был. По этому пути идут уже 11 крупных городов Беларуси, – отметил он.
Приводя конкретный пример, Президент коснулся деятельности Оршанской фабрики художественных изделий, где предлагается создать еще одно производство – по пошиву обуви. Александр Лукашенко обратил внимание, что главное в этом вопросе – сохранить нынешнюю специализацию фабрики, а уже потом думать о дополнительных производствах.
– Когда мы в свое время "Белхудожпромыслы" создавали, главная цель была – спасти рукодельцев, которых все меньше и меньше становится. Нельзя потерять традиционные производства на этой фабрике, – подчеркнул Президент.
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