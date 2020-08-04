Президент Беларуси Александр Лукашенко обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. В этом году мероприятие проходит не в Доме Правительства, а во Дворце Республики. В зале собрались депутаты, сенаторы, члены Правительства, дипломаты, губернаторы всех областей, журналисты, бизнесмены, работники социальной сферы и представители общественных организаций. Всего более 2,5 тысячи человек. «Беларусь 1» ведет прямую трансляцию.
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Лукашенко обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Телетрансляция
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