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Лукашенко об Украине: страна находится под внешним управлением

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.


По словам Главы государства, различные инициативы, в том числе с его стороны, по урегулированию конфликта в Украине постоянно торпедировались властями этой страны.

"Встает вопрос: почему? Потому что они не управляли тогда, а тем более сейчас своей страной. Страна находится под внешним управлением, – сказал Глава государства. – Но не я туда влез сам. По воле руководителя Украины и Президента России я был в это вовлечен. Как человек не сторонний. То, что происходит сейчас в Украине... Я уже тогда понимал, что нам будет жарко в Минске".

Президент Беларуси также ответил на вопрос, на чьей стороне он будет в случае агрессии со стороны Украины в отношении России.

"Я никогда в этой ситуации и при такой политике не буду на стороне Украины. Я буду с теми, кто хочет спасти Украину и не превратить ее в очаг агрессии: а – против братской России, б – против еще более братской Беларуси. Поэтому я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине", – подчеркнул белорусский лидер.

Он заверил, что будет делать все для того, чтобы "Украина стала нашей".

"Она наша Украина. Там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения", – сказал Президент.

"Поэтому, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке юридически, экономически, политически будем с Россией. Юридически – это главное", – добавил Александр Лукашенко.

Фото: БЕЛТА
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