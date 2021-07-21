Лукашенко об отношении Запада: это трудно назвать диалогом

Беларусь не просто часть Европы – это ее географический центр. Но, находясь в ее центре, наша страна столкнулась с невозможностью наладить диалог с коллективным Западом. На это обратил внимание Александр Лукашенко во время интервью телеканалу Sky News Arabia:





– Они обвиняют нас, мы пытаемся оправдаться или отбиться от этих обвинений… Это трудно назвать диалогом в этой ситуации. Что касается посредников – я вообще не люблю посредничество всякое, я люблю, когда без посредников идет разговор, чтобы он был неискаженным. Но если, уважаемый Имад, твоя страна будет посредником в этом диалоге, – я не откажусь. Потому что это объективные люди, честные и порядочные.

Президент добавил, что будет только за, если европейцы примут предложение к диалогу и посредничеству от ОАЭ.

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