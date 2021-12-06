Лукашенко об итогах социсследования: люди поддерживают тот курс, который мы сегодня проводим

Президент, принимая кадровые решения, рассказал, почему оппозиция хочет вернуться к Конституции 1994 года. Александр Лукашенко, в частности, отметил, что если сейчас попросить людей по пунктам перечислить, чего хотят наши оппозиционеры, то они назовут один-два пункта. Между тем противники власти говорят о разрыве союза с Россией, приглашении сюда НАТО, переформатировании церкви, запрете русского языка и так далее. Правда, сейчас они делают это завуалированно, сказал Александр Лукашенко:



– Они это прячут сейчас. Это им невыгодно, потому что, как показывают социологические исследования, которые мы сейчас получили, люди поддерживают тот курс, который мы сегодня проводим. А к власти же как-то надо прийти. А народ спросит: а чем вы отличаетесь от этой власти? И они будут крутить-вертеть. Будут играться на белорусско-российских отношениях, не будут говорить, что мы вступим в НАТО завтра, что мы пригласим сюда войска НАТО. Они не будут это говорить, потому что Украина – яркий пример. Они будут завуалированно все это преподносить.



По словам Александра Лукашенко, целью оппонентов является возврат к Конституции 1994 года:



– Когда было безвременье, когда никто ни за что не отвечал, каждый был сам себе начальник. Для чего? Прозрели. И западники поддерживают: да, вернемся, будет хаос небольшой, но поделим собственность. А потом власть переформатируем и придем к тому, что есть при Лукашенко. Вот такой круг они хотят совершить. Но это на дурачка, у нас это не пройдет.



Президент подчеркнул, что общество требует перемен:



– Поэтому нам нужна новая Конституция. А не потому, что эта Конституция нужна Лукашенко. Сейчас вопрос не в Лукашенко, а вопрос в сохранении стабильности в нашей стране.